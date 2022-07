Putin-Erdogan: atteso vertice a Teheran (Di martedì 19 luglio 2022) atteso il primo faccia a faccia Putin-Erdogan dopo l’invasione russa in Ucraina. L’incontro si terrà nella capitale iraniana. I due leader discuteranno delle esportazioni di grano. Oltre all’esportazione sicura di grano dall’Ucraina, Putin ed Erdogan potrebbero discutere di energia, commercio e altri modi per migliorare le relazioni. L’Iran desidera invece firmare accordi di cooperazione ventennale Leggi su periodicodaily (Di martedì 19 luglio 2022)il primo faccia a facciadopo l’invasione russa in Ucraina. L’incontro si terrà nella capitale iraniana. I due leader discuteranno delle esportazioni di grano. Oltre all’esportazione sicura di grano dall’Ucraina,edpotrebbero discutere di energia, commercio e altri modi per migliorare le relazioni. L’Iran desidera invece firmare accordi di cooperazione ventennale

