Pugile ucciso ad Anzio | si costituisce il presunto assassino - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

franca705 : RT @FrancoScarsell2: Questa sera,un ragazzo di 20 anni si è costituito a Roma in relazione all'omicidio del pugile di 25 anni Leonardo Mura… - DanyRoss70 : RT @rtl1025: ?? Un giovane di 20 anni si è costituito questa sera a #Roma in relazione all'omicidio del pugile di 25 anni #LeonardoMuratovi… - v_m_a_x_i_m_o : RT @SkyTG24: Pugile ucciso ad Anzio: si costituisce a Roma il presunto autore - andreastoolbox : #Pugile ucciso ad Anzio: si costituisce a Roma il presunto autore - SkyTG24 : Pugile ucciso ad Anzio: si costituisce a Roma il presunto autore -

Anzio,a coltellate giovane. Il padre ferisce 2 buttafuori: arrestato Roma, 19 luglio 2022 - É a una svolta il caso dell'omicidio deldi 25 anni avvenuto sabato scorso ad Anzio. Una ...Una persona si è costituita questa sera a Roma in relazione all'omicidio deldi 25 anni Leonardo Muratovic ,sabato notte ad Anzio a coltellate nel corso di una rissa fuori da un locale nella zona della movida. In base a quanto si apprende, a consegnarsi alle ...Il padre del pugile dilettante nella categoria «medi», origini croate ma italiano di nascita, ha accoltellato domenica due bodyguard del locale La Bodeguita mentre attendevano di essere ...Per garantirti una migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del tuo dispositivo. Ricevere il consenso per q ...