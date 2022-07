Più alto il prezzo degli iPhone 14, quanto costeranno in più rispetto agli iPhone 13 (Di martedì 19 luglio 2022) Sembra proprio che il prezzo degli iPhone 14 arriverà ad essere superiore a quello degli iPhone 13 e non di poco. Più fonti di informazione tecnologica e da ultimo anche il canale specializzato AppleHub su Twitter ritengono più che probabile un valore commerciale di quasi tutti prossimi dispositivi di Cupertino ancora più salato del solito. L’immagine di apertura articolo mostra quello che molto probabilmente sarà il prezzo dei futuri iPhone 14, almeno in dollari. Grazie a queste indicazioni, possiamo effettuare un parallelo con la generazione di melafonini del 2021 e la conclusione ovvia è che si dovrà essere pronti a sborsare un po’ di denaro in più per avere almeno i top di gamma assoluti. Prima di scendere nel ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Sembra proprio che il14 arriverà ad essere superiore a quello13 e non di poco. Più fonti di informazione tecnologica e da ultimo anche il canale specializzato AppleHub su Twitter ritengono più che probabile un valore commerciale di quasi tutti prossimi dispositivi di Cupertino ancora più salato del solito. L’immagine di apertura articolo mostra quello che molto probabilmente sarà ildei futuri14, almeno in dollari. Grazie a queste indicazioni, possiamo effettuare un parallelo con la generazione di melafonini del 2021 e la conclusione ovvia è che si dovrà essere pronti a sborsare un po’ di denaro in più per avere almeno i top di gamma assoluti. Prima di scendere nel ...

Pubblicità

petergomezblog : @aldotorchiaro @marcotravaglio È legittimo che tu desideri che Draghi ci ripensi e decida di restare anche perché h… - lauraboldrini : Meravigliosa vittoria delle azzurre del #volley che conquistano la #volleyballnationsleague2022 battendo in finale… - Panna975 : Italiani sempre più in alto nella #Worlds50Best Ecco che cos’è successo nella serata che ha svelato la classifica… - MassimoSertori_ : ??Il costo dell’#energia elettrica ha toccato il picco più alto dal 2019 ad oggi. Ma lo stesso vale per il #gas e pe… - BabboChiquita : @pasqlaragione Anche sullo stacco di testa. E' il giocatore con lo stacco più alto della SerieA da 5 anni a questa… -