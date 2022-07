Omicidio Anzio | l’assassino confessa | ‘Ho ucciso io Leonardo Muratovic’ È un ragazzo di 20 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 luglio 2022) Si è presentato in caserma, dai Carabinieri di, accompagnato dal fratello, forse per prendere coraggio. “HoioMuratovic “. Il giovane hato così, dopo due giorni dal delitto del pugile 25enne. Sapeva che il cerchio si stava stringendo e ha preferito essere lui are. Ha raccontato tutto ai militari,ndo di aver accoltellato l’avversario con un colpo al torace. Il ruolo del fratello Adesso i militari dovranno capire quale sia il ruolo ricoperto dal fratello del giovane. Entrambi i ragazzi sono stati portati dai carabinieri al Commissariato di-Nettuno. Le indagini, infatti, sono in carico agli agenti di polizia. Adesso il racconto dei due fratelli verrà confrontato con tutte le informazioni in possesso dagli ...