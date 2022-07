Maxi incendio sul Carso, traffico in tilt e treni interrotti – Video (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Un incendio enorme sul Carso ha paralizzato il traffico autostradale e ferroviario del Friuli. Due i roghi ai quali ininterrottamente stanno lavorando i vigili del fuoco italiani e sloveni: il primo in zona Lisert Monfalcone, in provincia di Gorizia, è divampato verso le 11 di questa mattina dalla pineta, l’altro in località Devetaki, al confine con la Slovenia, dove l’area sopra al centro abitato ha bruciato venerdì ed ha ripreso a bruciare oggi, dopo la bonifica. (Video) Sul posto vigili del fuoco da tutta la regione, almeno una trentina da Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste oltre agli uomini della forestale, della protezione civile, a un elicottero di Venezia e ai colleghi sloveni impegnati al confine. La situazione è gravissima, una decine le persone evacuate a Sablici, a Doberdò del Lago, mentre ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Unenorme sulha paralizzato ilautostradale e ferroviario del Friuli. Due i roghi ai quali ininterrottamente stanno lavorando i vigili del fuoco italiani e sloveni: il primo in zona Lisert Monfalcone, in provincia di Gorizia, è divampato verso le 11 di questa mattina dalla pineta, l’altro in località Devetaki, al confine con la Slovenia, dove l’area sopra al centro abitato ha bruciato venerdì ed ha ripreso a bruciare oggi, dopo la bonifica. () Sul posto vigili del fuoco da tutta la regione, almeno una trentina da Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste oltre agli uomini della forestale, della protezione civile, a un elicottero di Venezia e ai colleghi sloveni impegnati al confine. La situazione è gravissima, una decine le persone evacuate a Sablici, a Doberdò del Lago, mentre ...

Pubblicità

Corriere : Trieste, maxi incendio sul Carso: chiusi 30 chilometri di auto strada invasa da fumo. Stop anche ai treni - Agenzia_Ansa : Il fumo avvolge tratti di autostrade e ferrovie nel Paese, che brucia per il caldo record. Treni interrotti per un… - Agenzia_Ansa : Il Colosseo avvolto da una nube nera di fumo a causa del maxi incendio divampato nella zona est di Roma, nei pressi… - TV2000it : #Incendi #Italia Fermo per alcune ore traffico ferroviario tra #Roma e #Firenze, rogo di sterpaglie Maxi incendio… - pin_klo : RT @enrica_emme: Maxi #incendio sul #carso: esplodono ordigni bellici inesplosi -