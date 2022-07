Maurizio De Giovanni torna a casa | lo scrittore è stato dimesso dopo l’infarto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 luglio 2022)il ricovero d’urgenza in seguito a un infarto, un sospiro di sollievo perDee per quanti gli vogliono bene. Loto ala degenza dei giorni scorsi al Cardarelli di Napoli dove èoperato per un’angioplastica perfettamente riuscita. Ad annunciare il ritorno adel re dei gialli, come riporta Il Mattino, sono la moglie Paola Egiziano e il fan club ufficiale di Decon un messaggio semplice: “!”, seguito da un cuore rosso. Numerosi i messaggi di affetto pervenuti in risposta al post, che ha permesso ai lettori (e agli spettatori: i suoi romanzi sono stati adattati in serie tv di grandissimo successo) dellodi ...