Live Roma - Sporting Lisbona 1 - 1: rigore di Gonçalves e autogol di Inacio (Di martedì 19 luglio 2022) FARO (PORTOGALLO) - La Roma affronta lo Sporting Lisbona nel terzo test amichevole del suo pre - campionato in Portogallo: Paulo Dybala non sarà in panchina al fianco del tecnico José Mourinho per ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 luglio 2022) FARO (PORTOGALLO) - Laaffronta lonel terzo test amichevole del suo pre - campionato in Portogallo: Paulo Dybala non sarà in panchina al fianco del tecnico José Mourinho per ...

Pubblicità

angelomangiante : LIVE. #Dybala è un nuovo giocatore della Roma. Tutti i dettagli @SkySport #Transfers - RadioFrecciaOf : La nostra Cat è all' @AuditoriumPdM di Roma in attesa dell'imperdibile live di @PaoloNutini ?? Voi dove siete ??? ??… - VoceGiallorossa : 1??-1?? LIVE Sporting CP-Roma 1-1 - Avanti i padroni di casa con Goncalves dagli 11 metri, pareggio immediato dei g… - siamo_la_Roma : ?? #RomaSporting ?? Si conclude in parità la prima frazione di gioco ?? Segui il LIVE con noi #ASRoma - stefy25_26 : @IlContiAndrea Siamo stati due lunghi anni senza la sua bellissima voce live ....ora facciamo il pieno… -