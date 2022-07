LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tamberi supera 2.33 e lotta per il podio! Tortu e Kaddari in semifinale nei 200! Out Desalu (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 4.20: Errore di Woo a 2.35 4.19: Al via tra poco la finale dei 3000 siepi con Ahmed Abdelwahed. Questi i protagonisti: Haileselassie (Eri), El Bakkali (Mar), Belhadj (Fra), Kipruto (Ken), Girma (Eth), Sable (Ind), Kibiwot (Wale (Eth), Arce (Esp), Amare (Eth), Abdelwaher (Ita), Martos (Esp), Bor (Usa), Bett (Ken), Jager (Usa) 4.18: McEwen si tiene un tentativo a 2.35, dovesse sbagliare sarà quinto 4.17: Che carattere il coreano Woo! supera di slancio 2.33 e rientra nella lotta per le medaglie. L’impressione è che Tamberi, ora terzo, per salire sul podio dovrà superare anche 2.35 4.16: McEwen sbaglia il secondo tentativo a 2.33 4.14. ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE4.20: Errore di Woo a 2.35 4.19: Al via tra poco la finale dei 3000 siepi con Ahmed Abdelwahed. Questi i protagonisti: Haileselassie (Eri), El Bakkali (Mar), Belhadj (Fra), Kipruto (Ken), Girma (Eth), Sable (Ind), Kibiwot (Wale (Eth), Arce (Esp), Amare (Eth), Abdelwaher (Ita), Martos (Esp), Bor (Usa), Bett (Ken), Jager (Usa) 4.18: McEwen si tiene un tentativo a 2.35, dovesse sbagliare sarà quinto 4.17: Che carattere il coreano Woo!di slancio 2.33 e rientra nellaper le medaglie. L’impressione è che, ora terzo, per salire sul podio dovràre anche 2.35 4.16: McEwen sbaglia il secondo tentativo a 2.33 4.14. ...

