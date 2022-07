LDA non sta bene: i problemi di salute del cantante e come sta (Di martedì 19 luglio 2022) Le parole di LDA Sono stati mesi no stop gli ultimi per LDA. Dopo la fine dell’esperienza ad Amici 21 infatti il cantante ha pubblicato il suo primo album, che ha scalato le classifiche. Ma non solo. Il figlio di Gigi D’Alessio ha iniziato a girare l’Italia con una serie di date instore, durante le L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 19 luglio 2022) Le parole di LDA Sono stati mesi no stop gli ultimi per LDA. Dopo la fine dell’esperienza ad Amici 21 infatti ilha pubblicato il suo primo album, che ha scalato le classifiche. Ma non solo. Il figlio di Gigi D’Alessio ha iniziato a girare l’Italia con una serie di date instore, durante le L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

_GigiDAlessio_ : Un momento che non dimenticherò mai ?? Sono fiero di te, Luca. E ora, con tanto orgoglio, vado in giro a dire «Sono… - zazoomblog : “Non sto bene”. Dove è finito LDA? Scomparso dai social tutti in ansia: parla lui - #bene”. #finito #Scomparso… - Ari_LDABandana : Ragazzi Bandana è uscita dalla top 100 di Spotify perché è uscita dalle playlist dell'estate. Non va bene. Ascoltiamo bandana. #LDA - martymoon02 : @blackma41625250 Tienimi Stanotte (Luigi) Dove Sei (Sissi) Io volevo solo te (LDA) Brividi (Albe) Tra gli ultimi due non riesco a scegliere - _ViperFairy : Auguriii anche @sonounafatina_ perché una delle tre fatine sveglie nella prima room di LDA ero io e non dimentico??E… -