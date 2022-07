Lazio | CdS | “Romagnoli è solo l’inizio di una grande storia capitolina”

Leggi su seriea24

(Di martedì 19 luglio 2022), CDS- Ad oggi come scrive il CdS, il clima attorno al giocatore dellaè davvero caldissimo in questi giorni. “Il simbolo. La vita laziale di Alessio racconta una fede estrema. Gli inni biancocelesti sono stati una colonna sonora melodiosa della sua infanzia, dell’adolescenza, hanno continuato ad esserlo quando è diventato calciatore e uomo: «Andavo allo stadio da bambino con mio padre, che è untifoso della, così come mia nonna, alla quale ero molto legato. Tutto questo per me significa ora indossare la maglia che sognavo fin da bambino». E’ entrato nella vita che ha sempre sognato di vivere. Nulla lega di più che condividere una passione e poterla incarnare.ha dato prova della sua lazialità cantando gli inni sottovoce, mostrandosi con la ...