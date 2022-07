Gli auguri del Pd a Pino Bruno, primo presidente della Camera di Commercio Irpinia-Sannio (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovanni Cacciano, segretario della Federazione Provinciale di Benevento del Partito Democratico, augura buon lavoro e buona fortuna a Pino Bruno per il suo nuovo incarico come primo presidente della neo unificata Camera di Commercio “Irpinia Sannio”. Queste le parole d Cacciano: “Siamo certi che, forte della sua esperienza e competenza, conferirà un prezioso contributo alle aziende dei nostri territori in un momento così sfidante ma allo stesso tempo molto ricco di nuove opportunità” L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovanni Cacciano, segretarioFederazione Provinciale di Benevento del Partito Democratico, augura buon lavoro e buona fortuna aper il suo nuovo incarico comeneo unificatadi”. Queste le parole d Cacciano: “Siamo certi che, fortesua esperienza e competenza, conferirà un prezioso contributo alle aziende dei nostri territori in un momento così sfidante ma allo stesso tempo molto ricco di nuove opportunità” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

