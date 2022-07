Fibrillazione atriale, nuovo sistema per ablazione non termica (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – La Fibrillazione atriale è uno dei disordini più frequenti del ritmo cardiaco. Colpisce in particolare gli anziani, con percentuali che vanno dall’1,3% sotto i 65 anni al 9-10% sopra i 76 anni, ed è responsabile del 20% degli ictus ischemici. Per chi soffre di Fibrillazione atriale, infatti, il rischio di ictus è di 3-5 volte superiore e all’evento clinico si aggiungono le elevate implicazioni sociali e la minore sopravvivenza di chi è affetto da scompenso cardiaco, per l’eventuale coesistenza con la patologia. Per questi pazienti 5 ospedali italiani – Clinica Monteverginedi di Mercogliano (Avellino), Aou Ospedali Riuniti di Ancona, Centro cardiologico Monzino di Milano, Ospedale San Giovanni Calibita di Roma, Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ravenna) – saranno i primi a impiegare un innovativo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Laè uno dei disordini più frequenti del ritmo cardiaco. Colpisce in particolare gli anziani, con percentuali che vanno dall’1,3% sotto i 65 anni al 9-10% sopra i 76 anni, ed è responsabile del 20% degli ictus ischemici. Per chi soffre di, infatti, il rischio di ictus è di 3-5 volte superiore e all’evento clinico si aggiungono le elevate implicazioni sociali e la minore sopravvivenza di chi è affetto da scompenso cardiaco, per l’eventuale coesistenza con la patologia. Per questi pazienti 5 ospedali italiani – Clinica Monteverginedi di Mercogliano (Avellino), Aou Ospedali Riuniti di Ancona, Centro cardiologico Monzino di Milano, Ospedale San Giovanni Calibita di Roma, Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ravenna) – saranno i primi a impiegare un innovativo ...

Fibrillazione atriale, nuovo sistema per ablazione non termica Cinque ospedali italiani tra i primi a utilizzare la nuova procedura messa a punto da Boston Scientifc La fibrillazione atriale è uno dei disordini più frequenti del ritmo cardiaco. Colpisce in particolare gli anziani, con percentuali che vanno dall'1,3% sotto i 65 anni al 9 - 10% sopra i 76 anni, ed è ...