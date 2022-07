Elisa Isoardi non si nasconde più | “Prima stavo da sola | ora | ecco la verità sulla sua vita sentimentale

Pubblicità

Dopo due anni di pausa la conduttrice torner in tv a settembre col nuovo programma Rai Vorrei dirti che... . C' molta attesa per il ritorno in tv di...... e ancora Uomini e donne, Amici , Tu si que vales, Domenica In, e anche nuovi format, come Boomerissima con Alessia Marcuzzi o il format on the road con. Ritornano le trasmissioni che ...Dopo due anni di pausa la conduttrice tornerà in tv a settembre col nuovo programma Rai «Vorrei dirti che...».Gerry Scotti, è arrivata nelle ultime ore una brutta notizia per il conduttore: questo è un colpo basso per lui, scopriamo cos'è successo.