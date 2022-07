David Rossi, la super-perizia dei Ris: «L’ipotesi più probabile è che si lasciò cadere nel vuoto» (Di martedì 19 luglio 2022) Le conclusioni del rapporto dei carabinieri presentate alla Commissione d’Inchiesta smontano i dubbi della famiglia. Il comandante Schiavone: «Spinto da terzi? Non compatibile con le riprese del filmato» Leggi su corriere (Di martedì 19 luglio 2022) Le conclusioni del rapporto dei carabinieri presentate alla Commissione d’Inchiesta smontano i dubbi della famiglia. Il comandante Schiavone: «Spinto da terzi? Non compatibile con le riprese del filmato»

