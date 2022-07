Crisi di governo, Draghi mercoledì in Senato alle 9.30: il cronoprogramma delle due giornate decisive (Di martedì 19 luglio 2022) Si parte dall’Aula del Senato: la due giorni che decide il futuro del governo Draghi inizia mercoledì alle ore 9.30 a Palazzo Madama, con le comunicazioni del presidente del Consiglio. È il primo passaggio chiave dello showdown che potrebbe far rimanere Mario Draghi a Palazzo Chigi, ma anche aprire la strada al voto anticipato. La prima giornata vivrà poi un altro momento chiave alle ore 18.40, quando partirà la chiama per voto nominale sulla fiducia. Il giorno dopo, giovedì, lo schema si ripeterà alla Camera. Ecco il cronoprogramma: mercoledìOre 9.30: comunicazioni del premier Mario Draghi in Senato Ore 10.30: pausa per la consegna del discorso del presidente alla Camera, dove non verrà ripetuto Ore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Si parte dall’Aula del: la due giorni che decide il futuro deliniziaore 9.30 a Palazzo Madama, con le comunicazioni del presidente del Consiglio. È il primo passaggio chiave dello showdown che potrebbe far rimanere Marioa Palazzo Chigi, ma anche aprire la strada al voto anticipato. La prima giornata vivrà poi un altro momento chiaveore 18.40, quando partirà la chiama per voto nominale sulla fiducia. Il giorno dopo, giovedì, lo schema si ripeterà alla Camera. Ecco ilOre 9.30: comunicazioni del premier MarioinOre 10.30: pausa per la consegna del discorso del presidente alla Camera, dove non verrà ripetuto Ore ...

