Calciomercato Juventus, Nedved trova il suo erede: identico a lui (Di martedì 19 luglio 2022) Pavel Nedved è uno dei più grandi campioni che abbiano mai vestito la maglia della Juventus e per questo motivo può fare ancora grandi cose. Non c’è dubbio alcuno sul fatto che Pavel Nedved sia uno di quei personaggi che sia stato in grado di stravolgere completamente l’immaginario collettivo per quanto riguarda il ruolo sulla fascia sinistra, per questo motivo nel momento in cui decide di mettere sott’occhio un giocatore in quel ruolo è normale che la dirigenza non possa far altro che dargli ascolto e cercare di acquistarlo. LaPresseUno dei giocatori più importanti della storia della Juventus è stato sicuramente il ceco Pavel Nedved, un giocatore di grandissima qualità che ha potuto mettere in mostra tutto il proprio talento in tanti anni che ha giocato in Italia prima con la maglia della Lazio e poi ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 19 luglio 2022) Pavelè uno dei più grandi campioni che abbiano mai vestito la maglia dellae per questo motivo può fare ancora grandi cose. Non c’è dubbio alcuno sul fatto che Pavelsia uno di quei personaggi che sia stato in grado di stravolgere completamente l’immaginario collettivo per quanto riguarda il ruolo sulla fascia sinistra, per questo motivo nel momento in cui decide di mettere sott’occhio un giocatore in quel ruolo è normale che la dirigenza non possa far altro che dargli ascolto e cercare di acquistarlo. LaPresseUno dei giocatori più importanti della storia dellaè stato sicuramente il ceco Pavel, un giocatore di grandissima qualità che ha potuto mettere in mostra tutto il proprio talento in tanti anni che ha giocato in Italia prima con la maglia della Lazio e poi ...

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter: slitta l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer #calciomercato - DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Se l'@Inter non riuscisse a chiudere per #Bremer in giornata, la @juventusfc sarebbe pront… - Paolo10Fabbri43 : Nella trattativa Juventus - Bremer il ruolo chiave ce l'ha avuto @EdoardoMecca1 Ho visto almeno 43 tweet in cui scr… - MartaDj1 : Per sbaglio sono entrata in una chat di #interisti, ho urlato #Bremer a tutti e sono uscita! ???????? #Calciomercato #Juventus -