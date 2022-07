Calciomercato Inter | Bremer stravolge i piani di Marotta | la decisione sul futuro di Skriniar!

Pubblicità

#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. .@Inter: slitta l'incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer. .@Inter, terminato l'incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer. Nessun rilancio: presentata offerta da 30 milioni. Perdere sia #dybala che #bremer già bloccati da 7 mesi. Non fare nessuna plusvalenza #Zhang condannato a risarcire 255m. Inter batte Juve. #Bremer sarà nerazzurro

di Fabio Belli) Bremer all', possibile slittamento per la chiusura dell'affare DIRETTA TORINO MLADA BOLESLAV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Torino ......che hanno sorpassato l', che però non si arrende. Marotta e Ausilio potrebbero presentare una nuova offerta ai granata, per cercare di recuperare. Vi terremo aggiornati qui su.it ...Si infiamma il calciomercato per le squadre in Serie C, con Avellino e Pescara che lavorano a trattative che coinvolgono Aloi e Frascatore ...Calciomercato, non si fermano più i bianconeri: si tenta l'assalto a un altro difensore dopo aver chiuso per il brasiliano.