Bce alle prese con primo rialzo tassi in 11 anni e scudo antispread

(Di martedì 19 luglio 2022) La Banca centrale europea si appresta a varare il suodeida 11a questa parte. Il Consiglio direttivo si svolgerà tra domani sera, con la cena informale che precede la riunione operativa, e giovedì mattina. Gli orari degli annunci sono stati recentemente modificati: le decisioni di politica monetaria verranno comunicate14 e 15. Mezz`ora dopo,14 e 45 la presidente Christine Lagarde terrà la conferenza stampa esplicativa. I continui aumenti del carovita sono l`elemento maggiormente sotto i riflettori dell`istituzione di Francoforte, mentre quasi tutte le banche centrali del mondo stanno portando avanti manovre di correzione delle rispettive linee monetarie, con rialzi dei. Per parte sua la Bce ha più volte affermato che in ...

... in vista delle decisioni dellasui tassi d'interesse. A Piazza Affari si respira un clima positivo, in linea con gli altri listini europei, alla viglia dell'intervento di Mario Draghi...La decisione della, nell'ambito di un procedimento autorizzativo svolto dalla Banca d'Italia, ... che avverrà dopo l'estate, e alla trasmissione delle comunicazioni di avvioAutorità di ... La Bce alle prese con il primo rialzo dei tassi in 11 anni La Borsa di Milano, in linea con gli altri listini europei, chiude in netto rialzo, alla vigilia dell'intervento di Mario Draghi alle Camere e del voto di fiducia sul Governo. (ANSA) ...Stando ad alcune fonti anonime di Reuters, la BCE nei prossimi giorni discuterà di un aumento dei tassi di interesse di circa 50 punti base e non di 25. Versione diversa rispetto a quella di qualche g ...