Barbara d’Urso tagliata fuori? La drastica decisione di Mediaset sul rinnovo

Pubblicità

fvtsQK7bvTo6Viv : RT @ELiberati: Casalino licenziato. Tornerà a fare l'opinionista da Barbara D'Urso o diventerà un anchorman della tv russa ? - rekko15 : RT @ELiberati: Casalino licenziato. Tornerà a fare l'opinionista da Barbara D'Urso o diventerà un anchorman della tv russa ? - ELiberati : Casalino licenziato. Tornerà a fare l'opinionista da Barbara D'Urso o diventerà un anchorman della tv russa ? - OrazioFTW : @DelpapaMax La nuova Barbara D'Urso (stessa inquadratura di sbieco e sguardo ammiccante) in salsa lievemente intellettualoide - UnaDonna_it : Barbara D’Urso licenziata da Mediaset? Stava per succedere ma… Leggi di più: -

Fortementein.com

... ma la trattativa al momento non risulta chiusa in quanto la showgirl sarda ha in corso un contenzioso legale con Mediaset eper via di come fu trattato lo scandalo del matrimonio ...Silvia Toffanin sfida, chi condurrà La Talpa/ Colpo di scena Da molti anni, la conduttrice è legata da una profonda amicizia a Silvia Toffanin. Entrambe avevano iniziato giovanissime ... “Ennesima vittima”, ora è toccato a Barbara D’Urso, colpita violentemente