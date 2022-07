Ascolti TV | Lunedì 18 luglio 2022. In 2,9 mln per la disfatta azzurra (18.2%), Zelig 15.9%. Al mattino TG1 19.3% vs TG5 24.1%. Cresce Terra Amara (22.5%) (Di martedì 19 luglio 2022) Italia-Belgio Nella serata di ieri, Lunedì 18 luglio 2022, su Rai1 l’incontro Italia-Belgio valevole per gli Europeo di calcio femminile ha appassionato 2.914.000 spettatori pari al 18.2% (pre e post nel complesso: 2.369.000 – 15%). Su Canale 5 la replica di Zelig ha raccolto davanti al video 2.082.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 911 ha interessato 975.000 spettatori pari al 6% di share. A seguire 911 Lone Star ha ottenuto 874.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD ha intrattenuto 1.020.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 767.000 spettatori pari ad uno share del 5% (presentazione di 9 minuti: 703.000 – 4.3%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 806.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 Domina ha registrato 287.000 ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 19 luglio 2022) Italia-Belgio Nella serata di ieri,18, su Rai1 l’incontro Italia-Belgio valevole per gli Europeo di calcio femminile ha appassionato 2.914.000 spettatori pari al 18.2% (pre e post nel complesso: 2.369.000 – 15%). Su Canale 5 la replica diha raccolto davanti al video 2.082.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 911 ha interessato 975.000 spettatori pari al 6% di share. A seguire 911 Lone Star ha ottenuto 874.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD ha intrattenuto 1.020.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 767.000 spettatori pari ad uno share del 5% (presentazione di 9 minuti: 703.000 – 4.3%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 806.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 Domina ha registrato 287.000 ...

Pubblicità

95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV | Lunedì 18 luglio 2022. In 2,9 mln per la disfatta azzurra (18.2%), Zelig 15.9% - MondoTV241 : Ascolti TV di lunedì 18 luglio 2022: Gli Europei femminili vincono su Zelig, bene 911 #ascoltiTV - tvblogit : #Ascoltitv lunedì 18 luglio 2022: l'eliminazione della nazionale femminile di calcio dagli Europei e le repliche di… - SerieTvserie : Ascolti tv lunedì 18 luglio 2022: Italia – Belgio (Europei di calcio femm.), Zelig - fabiofabbretti : Da segnalare al pomeriggio il record della novità #TerraAmara, che tocca il 22.5% (1,8 mln). In generale ieri bene… -