ASCOLTI TV 18 LUGLIO 2022: ITALIA-BELGIO (18,2%), ZELIG (15,9%), ZONA BIANCA (6,4%), RAC (27,3%), RECORD TERRA AMARA (22,5%), EID (16,4%) VS ROSAMUNDE (15,1%) (Di martedì 19 luglio 2022) ASCOLTI TV 18 LUGLIO 2022 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2479 35.60 PT – 6000 36.91 24 – 2617 37.59 PT – 6305 38.79 Rassegna Stampa – 231 10.10Tg1 Mattina – 568 15.37Tg1 – 788 19.28UnoMattina Estate – 698 17.93Camper – 1185 14.53Tg1 – 2857 24.50Don Matteo – 1312 12.78Don Matteo – 1327 15.29Sei Sorelle – 927 11.62Tg1 – 1033 13.26Tg1 Economia – 1021 13.30Estate in Diretta – 1316 16.43Reazione a Catena – 2077 22.41Reazione a Catena – 3317 27.36Tg1 – 3739 25.57Rai Sport – 2369 14.98ITALIA-BELGIO – 2914 18.20 1378 15.47 286 17.52 2019 20.91Cose Nostre + SottoVoce – 709 7.07 + 235 4.60 Fascia 7-9 – 740 19.86Tg5 – 979 24.08Morning News – 712 19.15Morning News – 616 17.07Forum (R) – 1286 19.63Tg5 – 2434 22.03Beautiful – 2297 19.84Una Vita – 2151 20.76Un Altro Domani – 1887 ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 19 luglio 2022)TV 18· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2479 35.60 PT – 6000 36.91 24 – 2617 37.59 PT – 6305 38.79 Rassegna Stampa – 231 10.10Tg1 Mattina – 568 15.37Tg1 – 788 19.28UnoMattina Estate – 698 17.93Camper – 1185 14.53Tg1 – 2857 24.50Don Matteo – 1312 12.78Don Matteo – 1327 15.29Sei Sorelle – 927 11.62Tg1 – 1033 13.26Tg1 Economia – 1021 13.30Estate in Diretta – 1316 16.43Reazione a Catena – 2077 22.41Reazione a Catena – 3317 27.36Tg1 – 3739 25.57Rai Sport – 2369 14.98– 2914 18.20 1378 15.47 286 17.52 2019 20.91Cose Nostre + SottoVoce – 709 7.07 + 235 4.60 Fascia 7-9 – 740 19.86Tg5 – 979 24.08Morning News – 712 19.15Morning News – 616 17.07Forum (R) – 1286 19.63Tg5 – 2434 22.03Beautiful – 2297 19.84Una Vita – 2151 20.76Un Altro Domani – 1887 ...

