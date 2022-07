Ai Mondiali di atletica, Tamberi chiude quarto a 2,33 metri (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Non c'è medaglia per Gianmarco Tamberi che ha chiuso al quarto posto la finale del salto in alto dei Campionati Mondiali di Eugene. L'azzurro è stato comunque protagonista di una prestazione tecnica molto buona superando l'asticella a 2,33 metri (primato stagionale). Tamberi è stato eliminato con tre errori a 2,35. Tamberi, che aveva sofferto nelle qualificazioni rischiando l'eliminazione, oggi sulla pedana dell'Hayward Field della citta' dell'Oregon ha cercato quella medaglia iridata tanto sperata alla vigilia. Il campione olimpico in carica, ai suoi quarti Mondiali all'aperto (non ha mai conquistato una medaglia) è giunto quarto con 2,33. Il saltatore marchigiano delle Fiamme Oro aveva iniziato la finale con le prime tre misure, 2,19, 2,24 e 2,27, superate al primo turno. A 2,30 il primo ... Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Non c'è medaglia per Gianmarco Tamberi che ha chiuso alposto la finale del salto in alto dei Campionatidi Eugene. L'azzurro è stato comunque protagonista di una prestazione tecnica molto buona superando l'asticella a 2,33(primato stagionale). Tamberi è stato eliminato con tre errori a 2,35. Tamberi, che aveva sofferto nelle qualificazioni rischiando l'eliminazione, oggi sulla pedana dell'Hayward Field della citta' dell'Oregon ha cercato quella medaglia iridata tanto sperata alla vigilia. Il campione olimpico in carica, ai suoi quartiall'aperto (non ha mai conquistato una medaglia) è giuntocon 2,33. Il saltatore marchigiano delle Fiamme Oro aveva iniziato la finale con le prime tre misure, 2,19, 2,24 e 2,27, superate al primo turno. A 2,30 il primo ...

