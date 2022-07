Uscita dei biglietti di Roma-Cremonese: vendita già partita (Di lunedì 18 luglio 2022) L’arrivo di Dybala nella Capitale, praticamente ufficiale da alcune ore a questa parte, sta facendo aumentare la voglia dei tifosi di portarsi a casa i biglietti di Roma-Cremonese. Stiamo parlando del match in programma in occasione della seconda giornata di campionato e che, a conti fatti, dovrebbe rappresentare l’esordio della Joya con la maglia giallorossa davanti al suo nuovo pubblico. Un evento imperdibile per tanti sostenitori della compagine capitolina, che da tempo aspettavano un colpo del genere da parte di un club che sta faticando anche a piazzarsi in Champions League. Tutti gli ultimi aggiornamenti sulla vendita dei biglietti di Roma-Cremonese, in programma il 22 agosto Ecco perché, dopo aver parlato della prevendita di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) L’arrivo di Dybala nella Capitale, praticamente ufficiale da alcune ore a questa parte, sta facendo aumentare la voglia dei tifosi di portarsi a casa idi. Stiamo parlando del match in programma in occasione della seconda giornata di campionato e che, a conti fatti, dovrebbe rappresentare l’esordio della Joya con la maglia giallorossa davanti al suo nuovo pubblico. Un evento imperdibile per tanti sostenitori della compagine capitolina, che da tempo aspettavano un colpo del genere da parte di un club che sta faticando anche a piazzarsi in Champions League. Tutti gli ultimi aggiornamenti sulladeidi, in programma il 22 agosto Ecco perché, dopo aver parlato della predi ...

