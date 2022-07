Ucraina: Draghi, 'sviluppi negoziati in Turchia segnale incoraggiante' (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "L'Italia è da tempo impegnata in prima linea per sbloccare il transito di cereali dai porti del Mar Nero ed evitare una crisi alimentare catastrofica. Il governo italiano si è attivato subito per favorire un accordo tra Russia e Ucraina su questo tema". Così il premier Mario Draghi nelle dichiarazioni al termine del vertice intergovernativo ad Algeri con il presidente Abdelmajid Tebboune. "Gli sviluppi dei negoziati in Turchia sono un segnale incoraggiante che va consolidato". Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "L'Italia è da tempo impegnata in prima linea per sbloccare il transito di cereali dai porti del Mar Nero ed evitare una crisi alimentare catastrofica. Il governo italiano si è attivato subito per favorire un accordo tra Russia esu questo tema". Così il premier Marionelle dichiarazioni al termine del vertice intergovernativo ad Algeri con il presidente Abdelmajid Tebboune. "Glideiinsono unche va consolidato".

