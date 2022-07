Tre ragioni per cui Draghi non si dimetterà, secondo Mario Monti (Di lunedì 18 luglio 2022) «Non credo che Mario Draghi abbandonerà in questo momento la responsabilità di presidente del Consiglio. Sarebbe una mancanza di rispetto verso il Paese e i cittadini. E potrebbe intaccare la legacy dello stesso Draghi, il suo posto nella storia», scrive l’ex premier e senatore a vita Mario Monti in un intervento sul Corriere. «È totalmente comprensibile l’amarezza provata dal presidente Draghi di fronte ai meschini giochi praticati da vari partiti, in tempi recenti e meno recenti, a danno del governo e del Paese. Né si può accettare che i fulmini dei giorni scorsi — scariche incrociate di “ira funesta” — carbonizzino la vita politica. E in tal modo “adducano infiniti lutti” agli italiani, in una fase già piena di difficoltà». Difficile dire come reagiranno le «forze» politiche. «Dico ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 18 luglio 2022) «Non credo cheabbandonerà in questo momento la responsabilità di presidente del Consiglio. Sarebbe una mancanza di rispetto verso il Paese e i cittadini. E potrebbe intaccare la legacy dello stesso, il suo posto nella storia», scrive l’ex premier e senatore a vitain un intervento sul Corriere. «È totalmente comprensibile l’amarezza provata dal presidentedi fronte ai meschini giochi praticati da vari partiti, in tempi recenti e meno recenti, a danno del governo e del Paese. Né si può accettare che i fulmini dei giorni scorsi — scariche incrociate di “ira funesta” — carbonizzino la vita politica. E in tal modo “adducano infiniti lutti” agli italiani, in una fase già piena di difficoltà». Difficile dire come reagiranno le «forze» politiche. «Dico ...

