Sul caldo infernale la colpa è dell'uomo. E allora la glaciazione? (Di lunedì 18 luglio 2022) Più storiografia contro la climatologia. Parlo della climatologia superstiziosa, non troppo dissimile dalla cartomanzia, che è talmente terrorizzata dall’insignificanza dell’uomo da attribuirgli con malcelato orgoglio misto a repressione penitenziale la responsabilità degli incontrollabili eventi di natura e della colonnina di mercurio che sale a trentasei, trentasette, trentotto, trentanove… A questa climatologia vorrei domandare: ma, se questo periodo caldo postmoderno è determinato dall’azione dell’uomo, allora era determinata dall’azione dell’uomo anche la piccola glaciazione che durò per secoli da metà Trecento? Era iniziata a causa dell’eccessiva costruzione di cattedrali? Il ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 luglio 2022) Più storiografia contro la climatologia. Parloa climatologia superstiziosa, non troppo dissimile dalla cartomanzia, che è talmente terrorizzata dall’insignificanzada attribuirgli con malcelato orgoglio misto a repressione penitenziale la responsabilità degli incontrollabili eventi di natura ea colonnina di mercurio che sale a trentasei, trentasette, trentotto, trentanove… A questa climatologia vorrei domandare: ma, se questo periodopostmoderno è determinato dall’azioneera determinata dall’azioneanche la piccolache durò per secoli da metà Trecento? Era iniziata a causa’eccessiva costruzione di cattedrali? Il ...

