Sacchi critica Coverciano: “Io, Zeman e Klopp non potremmo allenare” (Di lunedì 18 luglio 2022) Arrigo Sacchi ha parlato del corso di Coverciano per allenatori e la regola di certo numero di partite giocate in B, in A o in Nazionale Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 luglio 2022) Arrigoha parlato del corso diper allenatori e la regola di certo numero di partite giocate in B, in A o in Nazionale

Pubblicità

PianetaMilan : #Sacchi critica #Coverciano: “Io, #Zeman e #Klopp non potremmo allenare” - LazioNews_24 : La critica di #Sacchi par quanto riguarda il supercorso da allenatore a Coverciano - SampNews24 : Superconcorso allenatori, la critica di #Sacchi: «Situazione ridicola» - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Sacchi critica: «Allenatore solo se sei ex giocatore. Io e Zeman…» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea http… - gilnar76 : Sacchi critica: «Allenatore solo se sei ex giocatore. Io e Zeman…» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -