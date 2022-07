Roma | cadavere di un giovane con taglio alla gola trovato in strada ad Artena

Pubblicità

lacittanews : Il rinvenimento domenica notte. E’ il secondo delitto dopo quello del pugile ad Anzio ARTENA – Dopo il delitto del… - Etrurianews : Il rinvenimento domenica notte. E' il secondo delitto dopo quello del pugile ad Anzio ARTENA - Dopo il delitto del… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Il cadavere di un uomo, con evidenti ferite da taglio alla gola, è stato trovato ieri sera in strada ad #Artena, centro in… - Piergiulio58 : Trovato vicino a Roma il cadavere di una ragazzo con la gola tagliata, è mistero. Ad Artena: la vittima è ancora se… - GaleazzoLorenzo : RT @AnneBonny_1702: @ElBuscadero Certo. Credo però che la galleria sia particolarmente ed insensatamente cara a giudicare dal fatto che nes… -

Carabinieri, indagini per omicidio, 18 luglio 2022 - Giallo ad Artena, comune dei Castelli Romani a pochi chilometri dalla ... Ilnon è stato ancora identificato. L'uomo non aveva nessun ...Nuovo omicidio alle porte della Capitale . Dopo l'accoltellamento fatale per un giovane pugile ad Anzio , nella notte è stato rinvenuto uncon evidenti ferite da taglio alla gola ad Artena . Il corpo è stato ritrovarto riverso in strada in via di Casa Colonella, stradina del piccolo comune. Anzio, lo strazio del fratello del ...Due omicidi per accoltellamento nel giro di poche ore. In provincia di Roma è stato trovato il secondo cadavere di un ragazzo ucciso a coltellate, a circa 24 ore dall’uccisione del pugile Leonardo Mur ...Il corpo, non è stato identificato, sembrerebbe quello di un ragazzo di età compresa tra 25 e 30 anni. Si indaga per omicidio ...