P.Civile, mappatura dei ghiacciai per individuare i rischi (Di lunedì 18 luglio 2022) Una mappatura dei ghiacciai italiani, per individuarne la pericolosità e i rischi di ciascuno, con l'obiettivo di arrivare a delle linee guida e dei criteri omogenei per un monitoraggio costante. E' ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Unadeiitaliani, per individuarne la pericolosità e idi ciascuno, con l'obiettivo di arrivare a delle linee guida e dei criteri omogenei per un monitoraggio costante. E' ...

Pubblicità

sdavite110 : P.Civile, mappatura dei ghiacciai per individuare i rischi - Ultima Ora - ANSA - iconanews : P.Civile, mappatura dei ghiacciai per individuare i rischi - GiaPettinelli : P.Civile, mappatura dei ghiacciai per individuare i rischi - Cronaca - ANSA -