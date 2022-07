Pubblicità

... Beatriz Angélica Caro Quintero, in cui si chiedeva la sospensione della deportazione rapida negli Stati Uniti, per rispettare il processo previsto dal trattato esistente in materia frae Usa.E non solo dall'Italia, anche dall'America, daldall'Argentina. Davvero una valanga d'amore ... Restaancora l'intitolazione dell'Olimpico. Ogni giorno c' una richiesta per intitolare ... Messico: sospesa estradizione in Usa super boss Caro Quintero per rispettare il processo previsto dal trattato esistente in materia fra Messico e Usa. Per cui il giudice ha firmato una ordinanza in cui ha confermato che "la sospensione è concessa in via ...Un giudice federale messicano ha accolto oggi una istanza della famiglia del narcotrafficante Rafael Caro Quintero, sospendendo temporaneamente la sua rapida estradizione negli Usa. Lo riferisce la tv ...