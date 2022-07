Malore in piscina a San Giuliano Terme: bimbo di 6 anni in coma, trasportato con elisoccorso al Meyer (Di lunedì 18 luglio 2022) Il piccolo, di origini indiane ma residente a Pisa, si trovava con i genitori in un parco divertimenti di San Giuliano Terme (Pisa). Intorno alle 17.00 è stato trovato a bordo piscina privo di sensi. Immediato l'allarme al 118. All'arrivo dei sanitari le condizioni del bimbo sono apparse subito gravi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 luglio 2022) Il piccolo, di origini indiane ma residente a Pisa, si trovava con i genitori in un parco divertimenti di San(Pisa). Intorno alle 17.00 è stato trovato a bordoprivo di sensi. Immediato l'allarme al 118. All'arrivo dei sanitari le condizioni delsono apparse subito gravi L'articolo proviene da Firenze Post.

