Los Angeles FC, esordio Chiellini: “Posso aiutare la squadra ad essere più solida” (Di lunedì 18 luglio 2022) “È diverso rispetto a quello che sono abituato in Italia. Io Posso aiutare la squadra ad essere più compatta e solida, per controllare la gara nel modo migliore senza concedere contropiedi o occasioni da calci piazzati. Poi per noi in attacco è più facile perché abbiamo grandi attaccanti, come nel gol del Chicho Arango con il passaggio di Carlos Vela. Abbiamo fatto tante cose e nella squadra è importante l’equilibrio”. Queste le parole di Giorgio Chiellini dopo l’esordio, con tanto di vittoria per 1-2 contro Nashville, con la maglia del Los Angeles FC in MLS. L’ex centrale della Juventus ha poi spiegato le tappe della trattativa con i californiani: “Ho cominciato a seguire questo campionato all’inizio dell’anno. Da aprile è partita ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) “È diverso rispetto a quello che sono abituato in Italia. Iolaadpiù compatta e, per controllare la gara nel modo migliore senza concedere contropiedi o occasioni da calci piazzati. Poi per noi in attacco è più facile perché abbiamo grandi attaccanti, come nel gol del Chicho Arango con il passaggio di Carlos Vela. Abbiamo fatto tante cose e nellaè importante l’equilibrio”. Queste le parole di Giorgiodopo l’, con tanto di vittoria per 1-2 contro Nashville, con la maglia del LosFC in MLS. L’ex centrale della Juventus ha poi spiegato le tappe della trattativa con i californiani: “Ho cominciato a seguire questo campionato all’inizio dell’anno. Da aprile è partita ...

Pubblicità

DiMarzio : #Koulibaly è arrivato a #Londra. Domani ci saranno le visite mediche e venerdì potrebbe andare a Los Angeles per ra… - GoalItalia : Prima da titolare per Chiellini in MLS ???? - sportface2016 : #LosAngelesFC, esordio per #Chiellini: 'Posso aiutare la squadra ad essere più solida' - Meira85253235 : RT @SmitArianna: La gente pensa che i pannelli solari proteggano l'ambiente ma richiedono 300+volte+terra rispetto alle fonti energetiche c… - SmitArianna : La gente pensa che i pannelli solari proteggano l'ambiente ma richiedono 300+volte+terra rispetto alle fonti energe… -