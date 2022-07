Lazio | il debutto di Romagnoli

(Di lunedì 18 luglio 2022) Era un’amichevole estiva, la prima volta ieri contro la Triestina per Alessioal suo esordio in campo con la maglia della: un sogno di bambino per il difensore ex Milan. Il nuovo centrale difensivo biancoceleste è ancora in fase di rodaggio reduce dai guai fisici che lo scorso anno lo hanno tenuto lontano dal campo, ma ha strappato tanti applausi e cori ai tifosi presenti allo Zandegiacomo, soprattutto con un tackle alla mezz’ora con cui ha azzerato una ripartenza avversaria.ha voglia di dimostrare, di ripagare la fiducia che la: appuntamento ad agosto contro il Bologna, in un Olimpico che non vede l’ora di accoglierlo a braccia aperte. L'articolo proviene da Italia Sera.

