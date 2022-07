Pubblicità

Ucraina: Kiev, 'inflitte perdite al nemico, costretto più volte a ritirarsi '

Lo ha riferito lo stato maggiore delle forze armate, riporta ilIndependent. Secondo le stesse fonti è stato respinto anche un altro attacco russo in direzione di Bakhmut, sempre nella parte ...Fame e sete sono armi non convenzionali adoperate fin dal primo fallito assalto a. Per piegare ... varie forme di maltrattamento, tra cui la tortura,ai civili detenuti e ai prigionieri ... Kiev, inflitte perdite ai russi nell'oblast di Donetsk a est (ANSA) - ROMA, 18 LUG - Le forze armate ucraine hanno inflitto oggi perdite alla Russia, costringendo i militari di Mosca a ritirarsi vicino ...Kiev, 18 lug. (Adnkronos) - "L'esercito ucraino ha respinto il nemico nelle direzioni Slavyansky e Bakhmut. Ad Avdiyiv, ha subito perdite e si è ritirato nell'area di Verkhnotoretske - Kamianka". Lo..