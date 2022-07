Enzo Iacchetti, il passato difficile prima del successo: “Mi lanciavano mozziconi di sigaretta accesi” (Di lunedì 18 luglio 2022) Oggi, Enzo Iacchetti è un volto noto della tv italiana, comico apprezzato in teatro e assoluto protagonista di Striscia la notizia insieme al suo compare Ezio Greggio. Il famosissimo conduttore ha raccontato al Quotidiano nazionale, alcuni episodi che gli sono successi in passato. Enzo Iacchetti ha combattuto per costruirsi una carriera e l’inizio, come lui stesso rivela, non è stato per nulla semplice. Enzo Iacchetti: gli inizi della sua carriera Il padre faceva il ciabattino per strada: “In casa non avevamo la televisione e a vedere Sanremo si andava al bar”, ha spiegato il conduttore. La svolta nella sua vita arrivò quando vide Adriano Celentano in Tv. “Cantava 24.000 baci, ancheggiava, voltava le spalle al pubblico. E mi dissi: io voglio fare quelle cose lì”, ha ... Leggi su tvzap (Di lunedì 18 luglio 2022) Oggi,è un volto noto della tv italiana, comico apprezzato in teatro e assoluto protagonista di Striscia la notizia insieme al suo compare Ezio Greggio. Il famosissimo conduttore ha raccontato al Quotidiano nazionale, alcuni episodi che gli sono successi inha combattuto per costruirsi una carriera e l’inizio, come lui stesso rivela, non è stato per nulla semplice.: gli inizi della sua carriera Il padre faceva il ciabattino per strada: “In casa non avevamo la televisione e a vedere Sanremo si andava al bar”, ha spiegato il conduttore. La svolta nella sua vita arrivò quando vide Adriano Celentano in Tv. “Cantava 24.000 baci, ancheggiava, voltava le spalle al pubblico. E mi dissi: io voglio fare quelle cose lì”, ha ...

Pubblicità

redazionerumors : Enzo Iacchetti è stato un fiume in piena al Bct. Dalla passione per la musica al festival di Sanremo, che non lo ha… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato #EnzoIacchetti al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. Con lui abbiamo parlat… - silviasignore : Intervista a Enzo Iacchetti: 'La mia passione segreta' - redazionerumors : Enzo Iacchetti è stato un fiume in piena al Bct. Dalla passione per la musica al festival di Sanremo, che non lo ha… - SonciniFlaviana : RT @infotommizorzi: NEWS | #TommasoZorzi, Chiara Francini e Priscilla riceveranno il premio per il programma più innovativo dell’anno al F… -