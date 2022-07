Cade a 10 mesi e il collo resta storto, rendendola invalida: la 13enne rinasce dopo un delicato intervento chirurgico (Di lunedì 18 luglio 2022) Ha vissuto per 13 anni con il collo storto a causa di una brutta caduta quando aveva pochi mesi, ma un dottore le ha dato una nuova vita. Afsheen Gul vive nella provincia pakistana del Sindh e a 10 ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 luglio 2022) Ha vissuto per 13 anni con ila causa di una brutta caduta quando aveva pochi, ma un dottore le ha dato una nuova vita. Afsheen Gul vive nella provincia pakistana del Sindh e a 10 ...

Pubblicità

marco_gardin : @GianricoCarof Per Toutatis, se Draghi va via ci cade il cielo sulla testa... ma allora quando pochi mesi fa era pr… - rep_milano : Cade l'accusa di terrorismo islamico per Bleona Tafallari: condannata a 3 anni e 4 mesi per istigazione a commetter… - businessonlinei : Bonus 200 euro nei prossimi mesi sempre più ufficiale anche se cade Governo Draghi - sallyvan2582 : @Mimmo318 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ora si .. visto che non si chiedono elezioni solo perché i sondaggi sono… - paolabarbi2 : @Alessan48303739 @HuffPostItalia Cade da una sedia e si frattura il femore: era vaccinato da 12 mesi. -