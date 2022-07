Bena Affleck e JLo | nozze segrete a Las Vegas | i dettagli

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 18 luglio 2022) I nomi dei due sono apparsi sui registri del Nevada La notizia era stata data in anteprima da TMZ, poi la conferma da JLO. La cantante e Bensi sono spostati nello stato del Nevada a Las. A renderlo ufficiale Jennifer Lopez con uno scatto tra le lenzuola con anello al dito in bella vista. I due, secondo TMZ, avrebbero ottenuto licenza di matrimonio nella Contea di Clark, nella quale avrebbero segnato i loro nomi completi, ovvero Benjamin Gezae Jennifer Lynn Lopez. Come testimoni di, ma non si hanno conferme, i figli. JLo prende da oggi il cognome dell’attore, con cui era stata legata 20anni fa. La cantante ha poi scatto: «Ieri sera siamo volati a Las, abbiamo fatto la fila per la licenza insieme ad altre quattro coppie, venendo tutti dallo stesso viaggio verso la ...