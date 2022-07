Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati per davvero. Tutto in gran segreto (Di lunedì 18 luglio 2022) Si tratta di un matrimonio che anche i numerosi ammiratori aspettavano da tempo. Sembra incredibile, ma finalmente il momento è arrivato. Jennifer Lopez e Ben Affleck rappresentano sicuramente una delle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 18 luglio 2022) Si tratta di un matrimonio che anche i numerosi ammiratori aspettavano da tempo. Sembra incredibile, ma finalmente il momento è arrivato.e Benrappresentano sicuramente una delle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

