Al Teatro di Roma parte l’Estate Romana: in scena Gifuni, Popolizio, Guanciale e molti altri (Di lunedì 18 luglio 2022) Al Teatro di Roma parte l’Estate Romana: in scena Antonio Rezza, Massimo Popolizio, Lino Guanciale, Fabrizio Gifuni, Anna Bonaiuto, Valentina Cervi e molti altri Il Teatro di Roma diventa palcoscenico per l’Estate Romana, accogliendo l’invito dell’Assessorato alla cultura di Roma Capitale a sostenere la ripartenza culturale cittadina dopo le difficoltà segnate dalla pandemia. Dal 24 luglio al 2 novembre ancora più Estate Romana per arricchire l’offerta estiva 2022 attraverso un programma di spettacoli e appuntamenti d’arte gratuiti, che accenderà le sale del Teatro di ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Aldina: inAntonio Rezza, Massimo, Lino, Fabrizio, Anna Bonaiuto, Valentina Cervi eIldidiventa palcoscenico perna, accogliendo l’invito dell’Assessorato alla cultura diCapitale a sostenere la rinza culturale cittadina dopo le difficoltà segnate dalla pandemia. Dal 24 luglio al 2 novembre ancora più Estatena per arricchire l’offerta estiva 2022 attraverso un programma di spettacoli e appuntamenti d’arte gratuiti, che accenderà le sale deldi ...

fattoquotidiano : EVENTO SPECIALE Alessandro Orsini presenta: UCRAINA LE CAUSE DELLA GUERRA Martedì 26 luglio ore 21:00, Teatro Rom… - reportrai3 : Dal 20 gennaio l’Eliseo di Roma ha chiuso e ora è in vendita. Il proprietario è Luca Barbareschi. Al suo teatro son… - ItaliaViva : Sabato 16 Luglio, dalle 10.30 saremo al Teatro Sala Umberto a Roma per l'Assemblea Nazionale di #ItaliaViva.… - Talete1 : RT @reportrai3: Dal 20 gennaio l’Eliseo di Roma ha chiuso e ora è in vendita. Il proprietario è Luca Barbareschi. Al suo teatro sono stati… - EugenioSaputo : @checchinato_j La prima opera lirica che ho visto… 1990, teatro dell’Opera di Roma… bellissima! -