Vittoria Lucia Ferragni dice "papà" per la prima volta davanti a Fedez, la sua reazione (Di domenica 17 luglio 2022) Classe 2021, Vittoria Lucia Ferragni nel corso del suo primo anno di vita ha dimostrato di essere in grado di fare molte cose. Sa camminare, sa mangiare da sola, sa comunicare col fratello maggiore e soprattutto sa farsi valere. Una cosa non sapeva fare: dire "papà". Ogni volta che Fedez cercava di farle dire "papà", Vittoria Lucia Ferragni rispondeva "mamma" per l'ilarità del fratello Leone e dello stesso Fedez, che ormai aveva perso le speranze. Nel corso di una diretta di oggi però la piccola ha detto proprio "papà" provocando una dolcissima reazione del cantante. Grazie a questo il nome della bambina è finito immediatamente trend topic su Twitter. Lei sì che è una ...

