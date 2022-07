Ucraina, Zelensky rimuove capo sicurezza e procuratore generale (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha licenziato oggi due figure chiave nei suoi servizi di sicurezza. Con un decreto ha destituito il capo dei servizi segreti della Sbu, Ivan Bakanov. Secondo i decreti pubblicati dalla presidenza di Kiev, anche la procuratrice generale Iryna Venediktova è stata destituita. Oleksij Simonenko prenderà il suo posto. Le ragioni non sono state fornite nei documenti. Inizialmente non è stato nominato un successore per la carica di capo dei servizi segreti. Bakanov (47) è un caro compagno di Zelenskyj dai suoi giorni come comico televisivo, è a capo dei servizi segreti dal 2019. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Il presidente dell’Volodymyry ha licenziato oggi due figure chiave nei suoi servizi di. Con un decreto ha destituito ildei servizi segreti della Sbu, Ivan Bakanov. Secondo i decreti pubblicati dalla presidenza di Kiev, anche la procuratriceIryna Venediktova è stata destituita. Oleksij Simonenko prenderà il suo posto. Le ragioni non sono state fornite nei documenti. Inizialmente non è stato nominato un successore per la carica didei servizi segreti. Bakanov (47) è un caro compagno dij dai suoi giorni come comico televisivo, è adei servizi segreti dal 2019. L'articolo proviene da Italia Sera.

