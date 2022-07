Traffico Roma del 17-07-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeMary trovate in studio Tiziano Arimondi poco ilsulla principale rete viaria della capitale momentaneamente chiusa per un incendio via della Pisana all’altezza di via del Ponte Pisano ilè deviato su via del Ponte Pisano e su via di Brava Sempre possibili rallentamenti su via Ardeatina per lavori la strada è chiusa tra il raccordo anulare la rotatoria di via di Tor Pagnotta nelle due direzioni la riapertura in programma il 5 di agosto questa sera al Circo Massimo il concerto di ultimo chiusure su diverse strade tra le quali via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca via dell’Ara massima di Ercole previste deviazioni per essere linee del trasporto pubblico anche notturne difficoltà invece per chi viaggia in aereo per uno sciopero nazionale di ...