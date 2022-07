Nuoto, gli Assoluti con i big mondiali a Ostia dal 19 al 21 luglio (Di domenica 17 luglio 2022) Ostia – Tutti sui blocchi. Fischio d’inizio martedì 19 luglio alle 10.00. Quattrocentoquarantasei atleti, 233 maschi e 213 femmine, in rappresentanza di 131 società e un totale di 926 presenze gara. (clicca per ingrandire) Sono questi i numeri importanti degli Assoluti Herbalife di Nuoto, in programma al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa a Ostia dal 19 al 21 luglio, e che rappresentano l’ultimo test in vista degli Europei di Roma 2022 e l’occasione per completare la squadra Nazionale azzurra per la rassegna continentale. In acqua praticamente tutti i big azzurri protagonisti ai recenti mondiali di Budapest, ad eccezione del campione del mondo e vincitore di tutto Gregorio Paltrinieri che proseguirà la preparazione in altura. Programma e Tv. Le gare si ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 luglio 2022)– Tutti sui blocchi. Fischio d’inizio martedì 19alle 10.00. Quattrocentoquarantasei atleti, 233 maschi e 213 femmine, in rappresentanza di 131 società e un totale di 926 presenze gara. (clicca per ingrandire) Sono questi i numeri importanti degliHerbalife di, in programma al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa adal 19 al 21, e che rappresentano l’ultimo test in vista degli Europei di Roma 2022 e l’occasione per completare la squadra Nazionale azzurra per la rassegna continentale. In acqua praticamente tutti i big azzurri protagonisti ai recentidi Budapest, ad eccezione del campione del mondo e vincitore di tutto Gregorio Paltrinieri che proseguirà la preparazione in altura. Programma e Tv. Le gare si ...

