Nonni, genitori e nipoti sotto lo stesso tetto? Un investimento per le mamme (Di domenica 17 luglio 2022) Secondo uno studio, la presenza dei Nonni aiuta le coppie ad esternalizzare i compiti che spesso gravano sulle donne: un effetto comparabile a quello di un aiutante domestico e maggiore di quello di una baby sitter Leggi su vanityfair (Di domenica 17 luglio 2022) Secondo uno studio, la presenza deiaiuta le coppie ad esternalizzare i compiti che spesso gravano sulle donne: un effetto comparabile a quello di un aiutante domestico e maggiore di quello di una baby sitter

Pubblicità

DgSilvia : RT @Hybrisoul: Non siamo altro che ripetizione, ripetiamo sempre. Ripetiamo le parole dei nostri genitori, i gesti più memorabili dei nostr… - RSaluzzi : RT @Hybrisoul: Non siamo altro che ripetizione, ripetiamo sempre. Ripetiamo le parole dei nostri genitori, i gesti più memorabili dei nostr… - Prof_Tenebre : @Mapio Chi è 'corso a farsi tre dosi' lo ha fatto per salvaguardare la propria salute e quella dei propri genitori… - JoeVanniTiPorta : @Franco88386632 @TgLa7 Sì, ma smettetela di chiamarli 'élite', termine autocelebrativo da essi coniato. Questi di é… - EnricoPoli60 : @Kim19190390 @convivioblog E invece è la prima cosa che guardano i selezionatori e gli head hunter: rappresenta un… -