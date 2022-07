Napoli-Perugia (live) 1-0: ancora show di Kvaratskhelia che al primo tocco va in gol (Di domenica 17 luglio 2022) Quando si gioca a calcio il Napoli non ha problemi. Napoli-Perugia amichevole, gli azzurri vanno in porta al primo tocco di Kvaratskhelia che prima fraseggia con Fabian poi va in verticale: uno-due con Osimhen, si presenta davanti al portiere umbro e lo supera con un tocco delizioso sul secondo palo. Sembra proprio un gran bel giocatore Kvaratskhelia. Il Napoli aveva già sfiorato il gol con un cross pericoloso di Lozano al primo minuto. Al quarto gol, al settimo procura la prima ammonizione per la squadra di Serie B. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 luglio 2022) Quando si gioca a calcio ilnon ha problemi.amichevole, gli azzurri vanno in porta aldiche prima fraseggia con Fabian poi va in verticale: uno-due con Osimhen, si presenta davanti al portiere umbro e lo supera con undelizioso sul secondo palo. Sembra proprio un gran bel giocatore. Ilaveva già sfiorato il gol con un cross pericoloso di Lozano alminuto. Al quarto gol, al settimo procura la prima ammonizione per la squadra di Serie B. L'articolo ilsta.

