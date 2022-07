Napoli-Perugia | in campo Osimhen e Kvaratskhelia

(Di domenica 17 luglio 2022) Alle 18 andrà in scena la seconda amichevole dela Dimaro, contro il. Il club ha pubblicato la formazione scelta da Spalletti sul suo account Twitter. Stavolta i tifosi avranno la possibilità di vedere insieme, ine il nuovo acquisto del. I due, la scorsa amichevole, si alternarono nei due tempi. Accanto a, dal lato opposto al georgiano, c’è Lozano. In difesa Di Lorenzo, Rrahmani con Juan Jesus e Mario Rui. A centroAnguissa, Lobotka e Fabian. In porta, naturalmente, Meret.: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian, Lozano,. All: Spalletti La partita è visibile in chiaro ...

sscnapoli : ?? Domani alle 18:00 #NapoliPerugia. Seguila in diretta sulla nostra pagina Facebook. ?? - sscnapoli : ?? ?? ?? | MATCHDAY ?? Live su Facebook! Napoli - Perugia | Centro Sportivo Dimaro | 18:00 CEST ?? #ForzaNapoliSempre

