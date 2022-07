“Mi sono commossa più di una volta”: Caterina Balivo, la confessione emoziona (Di domenica 17 luglio 2022) . Dietro al suo ritorno in tv ci sono emozioni forti Ci ha messo più di due anni per decidere di uscire dal suo guscio, perché quella era stata una decisione tutta sua, e tornare a condurre una trasmissione tutta sua. A Caterina Balivo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 luglio 2022) . Dietro al suo ritorno in tv ciemozioni forti Ci ha messo più di due anni per decidere di uscire dal suo guscio, perché quella era stata una decisione tutta sua, e tornare a condurre una trasmissione tutta sua. AL'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

JeanGab63523069 : RT @blanchewitch17: @GuidoCrosetto @marialetiziama9 Guido stai dicendo che la mummia è incapace? Che il PdR sbagliò allora come oggi? E che… - mesorottaercazz : RT @sognatrice12_: 'Io vi mando il ritornello di pianeti e voi lo cantate forte' La magia di questo momento non ha descrizioni Mi sono comm… - juymeown : Mi sono commossa non scherzo - tereexx : RT @sognatrice12_: 'Io vi mando il ritornello di pianeti e voi lo cantate forte' La magia di questo momento non ha descrizioni Mi sono comm… - sognatrice12_ : 'Io vi mando il ritornello di pianeti e voi lo cantate forte' La magia di questo momento non ha descrizioni Mi sono… -