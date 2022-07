LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Muay Thai, Sveva Melillo vola in finale, medaglia d’argento per Stefano Comollo nel Wakeboard! (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA World Games SABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 01.03 La nostra DIRETTA LIVE di questa giornata di gare dei World Games 2022 finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per le ultime finali. Ricordiamo la medaglia d’argento conquistata da Stefano Comollo nel freestyle Wakeboard. Sveva Melillo va in finale battendo la messicana Burgos nel Muay Thai. Invece per la Canoa Polo vanno in semifinale sia la squadra maschile che quella femminile. Non resta che goderci la prossima giornata dei ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMASABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 01.03 La nostradi questa giornata di gare deifinisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per le ultime finali. Ricordiamo laconquistata danel freestyle Wakeboard.va inbattendo la messicana Burgos nel. Invece per la Canoa Polo vanno in semisia la squadra maschile che quella femminile. Non resta che goderci la prossima giornata dei ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Muay Thai Sveva Melillo vola in finale - #World #Games #DIRETTA: #Sveva - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: tra poco finale Wakeboard con Chiara Virag sul ring Sveva Melillo - #World… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: pareggio dell’Italia contro la Svizzera nel tiro alla fune e tra poco il turno di… - rugby_europe : RT @Federugby: ??#Italseven I risultati della fase a gironi del Torneo di qualificazione per la prossima #RWC7s ? -