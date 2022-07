LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Politt ed Honoré in fuga, gruppo a 2? (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 15.03 Continua a perdere invece Morkov che ora dista 20?. 15.01 Aumenta l’andatura il plotone e si avvicinano sempre di più i due fuggitivi. 14.57 2’30” il vantaggio del gruppo. 14.55 130 chilometri all’arrivo. 14.53 Caldo atroce sulla corsa: ora 36 gradi la temperatura in corsa. 14.51 Politt scollina per primo davanti ad Honoré. 14.48 I corridori stanno percorrendo il primo GPM di giornata: Côte d’Ambialet, terza categoria. 14.45 Sempre parlando di Quick-Step Alpha Vinyl Team c’è il danese Michael Morkov in grandissima difficoltà, staccato di oltre 15? dalla vetta e da solo. A rischio per lui il proseguimento del Tour. 14.42 Bagioli è prontamente rientrato in ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE15.03 Continua a perdere invece Morkov che ora dista 20?. 15.01 Aumenta l’andatura il plotone e si avvicinano sempre di più i due fuggitivi. 14.57 2’30” il vantaggio del. 14.55 130 chilometri all’arrivo. 14.53 Caldo atroce sulla corsa: ora 36 gradi la temperatura in corsa. 14.51scollina per primo davanti ad. 14.48 I corridori stanno percorrendo il primo GPM di giornata: Côte d’Ambialet, terza categoria. 14.45 Sempre parlando di Quick-Step Alpha Vinyl Team c’è il danese Michael Morkov in grandissima difficoltà, staccato di oltre 15? dalla vetta e da solo. A rischio per lui il proseguimento del. 14.42 Bagioli è prontamente rientrato in ...

