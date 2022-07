Lancia 037 Eminence | la più bella del reame

(Di domenica 17 luglio 2022) di Raffaella Serra Comas Per la prima volta nel mondo dei Concorsi di Eleganza, vince un’ auto da Rally: la037presentata al Poltu Quatu Classic da Erik e Raffaella Comas e incoronata “Best of Show” da una giuria internazionale. “Un incontro casuale a febbraio in aeroporto con Emanuele Ottaviano, collaboratore e base Source

Pubblicità

impresafujiwara : RT @ItaliAuto: Lancia 037 'Mazinga' Prototipo SE038 - alain_wessel : RT @Rinoire: #Lancia 037 Stradale - junjokerando : RT @Rinoire: #Lancia 037 Stradale - orsoladelzenero : RT @Rinoire: #Lancia 037 Stradale - Snugbucket : RT @Rinoire: #Lancia 037 Stradale -

Si è conclusa con il trionfo dellaRallycome 'best of show' la settima edizione di Poltu Quatu Classic , esclusiva kermesse dedicata alle auto classiche che ha portato nell'esclusiva cornice della Costa Smeralda ...... che sarà al volante di una Dune Buggy Meyers Manx molto speciale, e del pilota Erik Comas , che parteciperà al Concorso nella classe Rally Queen con una(il campione francese ha corso in ...A distanza di quasi 40 anni dalla sua ultima apparizione al Rally della Costa Smeralda, il gioiello del marchio italiano in livrea Eminence è Best of Show del concorso sardo ...I soldati ucraini hanno respinto i russi con fuoco pesante, costringendoli a indietreggiare, ha commentato Gaidai ricordando che “i russi mirano a prendere il controllo di questa strada strategicament ...